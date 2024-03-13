Военно-транспортный самолет загорелся, набирая высоту

12 марта 2024, 18:04400Написать комментарий

В Ивановской области днем 12 марта рухнул Ил-76. У самолета загорелся двигатель, когда он набирал высоту. По данным Минобороны, на борту находилось 15 человек. В этой онлайн-трансляции мы будем делиться с вами подробностями происшествия. Бригада корреспондентов издания MSK1.RU уже выехала на место.

По информации Минобороны, на борту самолета военно-транспортной авиации находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей при взлете самолета.

На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

12 марта 18:09Илья Ненко

Телеграм-канал Baza публикует последние минуты полета Ил-76. На них видно, что борт пытался дотянуть до аэропорта, но упал в лесу в районе кладбища.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:13Илья Ненко

По данным телеграм-канала SHOT, горящий Ил-76 от жилых домов уводил 34-летний пилот, уроженец Оренбурга. Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им.

12 марта 18:16Илья Ненко

Известно, что Ил-76 совершал учебный полет. Взлетев с аэродрома, он пробыл в воздухе считаные минут. Во время разворота у самолета загорелся двигатель.

12 марта 18:21Илья Ненко

В соцсетях продолжают публиковать кадры крушения Ил-76.

На одном из видео можно увидеть, как за самолетом в воздухе тянется черная полоса дыма. Через несколько минут от Ил-76 что-то отвалилось.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:34Илья Ненко

В правительстве Ивановской области сообщили, что населенные пункты крушение самолета не затронуло.

Глава региона Станислав Воскресенский добавил, что пожар на месте падения Ил-76 ликвидирован.

12 марта 18:35Илья Ненко

Гибель летчиков подтверждена

Летчики Ил-76 погибли при крушении в Ивановской области, губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования их семьям.

12 марта 18:35Илья Ненко

Власти Ивановской области заверили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших членов экипажа разбившегося Ил-76.

12 марта 18:39Илья Ненко

По информации телеграм-канала «112», сейчас место крушения оцеплено, ожидают следственную группу и комиссию ВКС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:51Илья Ненко

Первые кадры с места крушения Ил-76

Телеграм-канал Mash публикует первые видео очевидцев с места крушения военного самолета. На кадрах видно, что пожар уже потушен, на месте работают эксперты.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:53Илья Ненко

Mash сообщает, что одной из причин возгорания двигателя Ил-76 может быть разрыв роторной части в старом двигателе Д-30. При разрыве осколки ротора разлетаются и пробивают шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем.

12 марта 19:07Алина Шибаева

Видео с места ЧП

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяОчевидцы сняли видео на месте ЧП12 марта 19:07Илья Ненко

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов исключил, что самолет потерпел катастрофу из-за внешнего воздействия.

— Скорее всего, это именно техническая неисправность. Здесь речь не идет о воздействии на воздушное судно, — отметил Картаполов в разговоре с авторами телеграм-канала Shot. — Наши летчики все без исключения в нештатных ситуациях делают всё, чтобы спасти самолет. Если это не получается, то минимизировать последствия на земле. У наших летчиков это в крови. Они всё время будут делать так, чтобы увести самолет от населенных пунктов, если он терпит аварию. Я уверен, что, скорее всего, ребята делали то же самое.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 19:11Алина ШибаеваЕще чуть-чуть и видео загрузитсяТак выглядел горящий самолет с трассы Иваново — Фурманов12 марта 19:19Полина Зайцева

Глава Ивановского муниципального района Сергей Низов прокомментировал ЧП:

— В с. Богородском потерпел крушение транспортный самолет. Место крушения оцеплено. Работает оперативная группа и специальная техника. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы. В настоящее время угрозы для жизни окружающего населения не имеется.

Низов добавил, что в 15:00 в администрации Ивановского района началось заседание комиссии ЧС.

12 марта 19:20Илья Ненко

Сотрудница местного магазина рассказала корреспондентам издания 76.RU, что не заметила крушения.

— У нас всё спокойно, слышали [о крушении], но ничего не видели. Грохота не слышали, видели немного дыма в небе. Часа полтора-два назад. У нас вообще тишина, пока никого нет, ничего не видели, по крайней мере. Никаких сирен, — рассказала сотрудница магазина в Богородском.

Еще одна местная жительница уточнила, что в селе два кладбища — Богородское и новое.

— Так, с окна чего-то видели. Так у нас всё спокойно, ни сирен, ничего нет, — объяснила женщина.

12 марта 19:52

Спасатели завершили поиски

— На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы, — сообщило правительство региона.

12 марта 19:58

Один из очевидцев рассказал Ivanovonews, как произошел инцидент.

— Сегодня у нас были похороны на Богородском кладбище, мы стояли у административного здания, ждали катафалк, в это время со стороны леса летел самолет, я увидел, что у него горит двигатель. Очень быстро снижался. Пролетел практически в 50 метрах от земли, чуть в стороне от нас. Упал в лесном массиве, метрах в 500–700 от нас, взорвался, повалил черный дым, — сообщил он.

Читатель MSK1.RU также поделился деталями случившегося.

— Летел он низко над домами, очень низко. Никакого дыма ничего не было. Спустя 5 минут уже густой дым пошел со стороны лесополосы. Мы поняли, что он упал. Через некоторое время по дороге проехали машины четыре скорой помощи, МЧС, военная полиция и пожарные, — поделился Александр.

12 марта 20:13

Еще одна наша читательница поделилась деталями происшествия.

— Я услышала глухой хлопок, самолет летел, вспыхнуло небольшое пламя внизу самолета, затем пламя увеличилось секунд на пять, и всё погасло. Самолет нормально дальше полетел. Больше ничего не видела, — рассказала Анна.

12 марта 21:00

Стало известно, кто погиб при крушении

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подтвердил, что погибшие в результате крушения Ил-76 летчики были уроженцами его региона.

— Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята. Настоящие герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков, — написал Паслер в своем телеграм-канале.

12 марта 21:14

Днем 12 марта в Ивановской области прямо в воздухе загорелся самолет. У Ил-76, когда он набирал высоту, вспыхнул один из двигателей — за самолетом в воздухе тянулась черная полоса дыма.

После взлета с аэродрома лайнер пробыл в воздухе считаные минуты. А потом упал, не дотянув до посадочной полосы.

Всё, что известно о происшествии на данный момент, собрали в одном видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 21:35

Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии с места крушения Ил-76 под Ивановом. По данным Минобороны, в момент происшествия на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

12 марта 22:16

Мэр Оренбурга Сергей Салмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ил-76.

— На борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами, — сказал глава города.

12 марта 22:37

Что происходит сейчас на месте крушения

Корреспонденты MSK1.RU прибыли на место крушения Ил-76 в Ивановской области. Проезд к Богородскому кладбищу, вблизи которого произошел инцидент, закрыт. Сотрудники ДПС патрулируют территорию и просят водителей выбрать другой маршрут.

12 марта 22:56

В километре от места крушения Ил-76 находится село Богородское. Его жители стали невольными очевидцами трагедии. Обычно тихое и спокойное место сегодня превратилось в эпицентр громкого происшествия.

Корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев поговорил с местными, чтобы узнать детали случившегося.

— Самолет заходил сюда, упал за кладбищем и горел. Летчик — молодец, экипаж сработал как надо. Взрыва не было, только хлопок. Живу всего в километре от места, ничего не слышно было. Мало ли что хлопает — у нас же здесь еще стрельбище. Они, бывает, стреляют, еще громче получается. Наша деревня — это просто село, а не военный городок. За железной дорогой уже Иваново начинается. Жизнь спокойная здесь, лучше не придумать. Инцидентов не бывает. Это второй раз за долгое время, более 40 лет здесь живу. Первый был еще в советское время, — поделился подробностями Александр.

13 марта 00:06Вера Борисова

Прямой эфир с места крушения

Сейчас корреспонденты MSK1.RU находятся на месте крушения. По их словам, территория оцеплена силовиками, а некоторые машины разворачивают на подъезде. В основном здесь находятся автомобили спецслужб.

13 марта 00:08Вера Борисова

Публикуем первые кадры с места крушения Ил-76 в Ивановской области.

13 марта 01:17Василина Берёзкина

Корреспонденты MSK1.RU, которые находятся на месте крушения, поговорили с местными жителями. Люди рассказали, что именно происходило в первые минуты происшествия.

По словам некоторых из местных, они восприняли крушение Ил-76 как личную трагедию, потому что все, кто находился на борту, погибли. К тому же, как они говорят, ЧП произошло практически у них на глазах. Вот что они говорят:

— Здесь, конечно, ужасная трагедия. С работы шла и ни одного человека не встретила. Сегодня как будто всё замерло, всё остались с трагедией в душе. Очень больно. Особенно когда это всё близко к сердцу воспринимается.

— Всем [местным жителям] откликнулось это горе. У меня никто не служит, но это как личная трагедия, потому что ребята все молодые были. Летчику, почитала [в интернете], всего 33 года.

— [Самолет] заходил сюда, упал за кладбищем, потом горел. Летчик — молодец, экипаж сработал как надо. Догадок миллион пока. Взрыва не было, только хлопок.

Полные рассказы вы можете найти по ссылке.

13 марта 01:33Василина Берёзкина

Обстановка у правительства Ивановской области.

— В администрации никого, рядом закрыто и сломан шлагбаум, — передает корреспондент MSK1.RU.

13 марта 02:20Василина Берёзкина

Чиновники провели заседание спецкомиссии по ЧС. Его фрагменты показал местный телеканал IvanovoNews.

Открыл заседание глава Ивановского района Сергей Низов. Он доложил, что самолет не задел инфраструктуру — дороги, памятники, могилы не повреждены.

— На сегодняшний день никаких дополнительных средств выделять не требуется, поскольку упал он в лесополосе. Мы предоставили коммунальную технику для расчистки площадки и связались с Водоканалом по предоставлению воды, — объяснил Низов.

— По предварительной оценке, дополнительная какая-то финансовая помощь не требуется, — добавил Кирилл Устинов, глава Богородского сельского поселения.

Пока что место авиакатастрофы оцепили военные и полицейские. Режим ЧС в регионе решили не вводить.

— Население Ивановской области, как я понимаю, не пострадало, помощи никому оказывать нет необходимости, — объяснил это решение Максим Волков, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС области.

13 марта 02:36Василина Берёзкина

Морг областной больницы. Обстановка тихая.

13 марта 06:23Василина Берёзкина

На этом мы завершаем наш онлайн. Спасибо, что следили за событиями вместе с нами.

Взято Источник

13.03.2024