Место парка. Как выглядит территория, которую хотят посвятить 300-летию Барнаула

Фотокорреспондент “Толка” снова прогулялся по территории с оврагом, которая больше года назад была похожа на декорации к постапокалиптическому фильму, чтобы показать, как она выглядит сейчас

Участок с оврагом на улице Шумакова, 9 (за ТРЦ “Европа”) на протяжении нескольких лет заваливали мусором и тоннами грязного снега. Полтора года назад все изменилась. Территорию взяли под опеку активисты, волонтеры и неравнодушные жители Барнаула. Ее привели в порядок и выдвинули в качестве претендента на благоустройство в 2025 году в рамках нацпроекта. Как изменился некогда заброшенный участок, смотрите в нашем фоторепортаже.

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В марте 2023 года территория на улице Шумакова, 9 была в плачевном состоянии. Пейзаж привычно портили горы грязного снега, льда и мусора . Ранее на “Толке” выходил большой фоторепортаж об этом. Черные свальщики не щадили ни пешеходные связи, ни деревья, растущие по кромке оврага.

В этом году ситуация кардинально изменилась. Ландшафт уже не загромождают серые холмы высотой больше человеческого роста и стихийные свалки. Участок впервые за много лет выглядит не просто опрятно, а даже красиво.

Полтора года назад вокруг территории с оврагом сплотились активисты, волонтеры и неравнодушные горожане. Они провели череду субботников, к которым подключилась районная администрация, и привели участок в порядок. За это время отсюда были вывезены тонны мусора, рассказал руководитель инициативной группы будущего парка 300-летия Барнаула Алексей Корчагин.

“И мы не намерены останавливаться. Тем более нас активно поддерживают. Силами волонтеров, студентов, школьников и людей, живущих рядом, удалось привести в порядок это уникальное место. Здесь можно с удовольствием гулять, не запинаясь о старые покрышки, битые бутылки и матрасы. Правда, остался строительный мусор, но без спецтехники справиться с ним, увы, не получилось“, – отметил он.

Территория на улице Шумакова, 9. Март 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Инициативная группа также боролась с несанкционированным свозом снега . Территория зарезервирована под парковое пространство, о чем говорит ее функциональное назначение, и не предназначена для свалки грязного снега в зимний период. Благодаря помощи местных жителей и поддержке городских властей (один из проездов для техники перекрыли бетонными блоками) участок удалось отстоять.

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Кроме того, в прошлом году развитие парка поддержал бизнес, а именно Союз предпринимателей Алтайского края и бизнесмены “Эко Ярмарки ВДНХ”. Они помогли заложить основу для тропы здоровья . Зимой здесь планировали проложить лыжню, но подвела погода, объяснил руководитель инициативной группы. Но это не мешает людям использовать задел на будущее в качестве удобной прогулочной зоны.

Корчагин добавил: многих горожан вдохновила идея появления парка. Она десятилетиями витала в воздухе, но так и оставалась в мечтах барнаульцев. Вместе с очисткой территории появилась надежда, что они все же сбудутся.

“Еще одним шагом стали опросы, в том числе довольно крупный (в нем приняло участие около 2 тыс. человек), благодаря которому нам удалось выяснить, какое наполнение они видят в этой зеленой зоне. Их предложения мы передали коллективу барнаульских архитекторов . Сегодня они уже заканчивают работу над разработкой альбома предварительных эскизных решений, чтобы проиллюстрировать, как может преобразиться пространство после реконструкции”, – объяснил Корчагин.

Итогом же совместной 1,5-годовой работы стало включение территории на улице Шумакова, 9 в список зеленых зон для благоустройства в 2025 году. Если за нее проголосует достаточное количество людей, территория попадет в федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. А это значит, у зеленой зоны есть шанс превратиться в настоящий парк.

“Конечно же, мы очень рады этому и уже вовсю готовимся к этапу народного голосования. И очень благодарны властям за положительное решение по внесению территории в список для голосования. А еще благодарим всех тех, кто помогал нам советом и делом“, – заключил он.

Взято отсюда.

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