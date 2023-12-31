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Метель и шквал до 100 км/ч: какая погода будет в Алтайском крае 31 декабря

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Метель и шквал до 100 км/ч: какая погода будет в Алтайском крае 31 декабря

Снег. Погода. Ветер. Метель. Зима Фото: Анна Меньшикова, Толк

Синоптики передают штормовое предупреждение в Алтайском крае на 31 декабря: местами в регионе подует мощный ветер, пойдет снег

В Алтайском крае в воскресенье, 31 декабря, продолжит господствовать штормовая погода, сообщает региональный ЦГМС.

Так, на большей территории региона пройдет небольшой, местами умеренный снег, ожидаются метели. На дорогах гололед. Скорость юго-западного ветра составит 12-17 м/с, местами порывы достигнут 28 м/с (100,8 км/ч). Столбики термометров днем покажут -4…+1 градус.

В Барнауле прогнозируют умеренный снег и метель. На дорогах будет скользко. Юго-западный ветер подует со скоростью 12-17 м/с. Температура воздуха днем составит -1…-3 градуса.

Взято отсюда

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