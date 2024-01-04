Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Метель отступит: 4 января Алтайский край ждет тихая, но морозная погода

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Метель отступит: 4 января Алтайский край ждет тихая, но морозная погода

Погода. Зима. Фото: pexels.com

В этот день синоптики прогнозируют спокойную, почти безветренную, малоснежную, но морозную погоду. В ночные часы столбики термометров опускались до -30 градусов

В четверг, 4 января, в Алтайском крае ожидается тихая погода без порывов ветра с небольшим снегом и умеренными морозами до -22 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

Метели, накрывшие Алтайский край накануне днем, сошли на нет. В отдельных районах региона ожидается небольшой снег. В утренние часы местами будет изморозь.

Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха составит -11…-16 градусов. А в северных частях региона она опустится до -17…-22 градусов. В южных районах температура воздуха установится не ниже отметки в -4…-9 градусов.

В Барнауле синоптики прогнозируют спокойную погоду преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха опустится до -17…-19 градусов.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Умер актер из сериалов Глухарь, Универ и Интерны Петр Черняев

04.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле почти за 9 млн рублей продают Infiniti QX80 мощностью 405 лошадей

04.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Новосибирской области в жестком ДТП на трассе погибли четыре человека

04.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Алтайском крае два автомобиля провалились под лед на водохранилище

04.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Горном Алтае продают комплекс с русской печью и лежанкой за 85 млн рублей

04.01.2024

 Интересное

Врач объяснил, чем опасно обжорство в новогодние каникулы

04.01.2024

 Интересное

Задержанная риэлтор из Барнаула Авдюхина в Аргентине варила борщи на продажу

04.01.2024

 Интересное

Жителей барнаульского поселка Власиха напугали звуки, похожие на взрывы

04.01.2024

 Интересное

В Алтайский край возвращается потепление до плюса и снегопады

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix