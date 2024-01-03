Корреспондент “Толка” прогулялся по самым посещаемым паркам краевой столицы и запечатлел, как горожане отдыхают в них зимой этого года

Несмотря на метель, в парках в центре Барнаула накануне вечером был аншлаг. Горожане гуляли, веселились, катались на коньках и “ватрушках”. И если в Нагорном парке было не так много посетителей, то в “Центральном” и “Изумрудном” яблоку негде было упасть. Не удивительно, ведь они хорошо подготовились к наплыву горожан. Как именно, – смотрите в нашем фоторепортаже.

Взято отсюда