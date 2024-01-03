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Метель, веселье, лампочки. Как парки Барнаула встречают отдыхающих горожан. Фото

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Корреспондент “Толка” прогулялся по самым посещаемым паркам краевой столицы и запечатлел, как горожане отдыхают в них зимой этого года

Несмотря на метель, в парках в центре Барнаула накануне вечером был аншлаг. Горожане гуляли, веселились, катались на коньках и “ватрушках”. И если в Нагорном парке было не так много посетителей, то в “Центральном” и “Изумрудном” яблоку негде было упасть. Не удивительно, ведь они хорошо подготовились к наплыву горожан. Как именно, – смотрите в нашем фоторепортаже.

Взято отсюда

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