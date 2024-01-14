Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Метели и штормовой ветер ударят по Алтайскому краю

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жителям и гостям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок

Метели и штормовой ветер ударят по Алтайскому краю

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 14-го и в ночь на 15 января ожидается серьезная непогода. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

При этом отмечается, что 15 января в крае сильно похолодает.

Жителям и гостям региона порекомендовали не выходить из дома без острой необходимости, а также по возможности отказаться от дальних поездок в период непогоды.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

14.01.2024

 Здоровье

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Здоровье

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

14.01.2024

 Новости Алтай

Профилактический рейд по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе Барнаула

14.01.2024

 Образование

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Новости Алтай

Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

14.01.2024

 Новости Алтай

Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

14.01.2024

 Новости Алтай

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix