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Метели и скользкие дороги: обзор ДТП в Алтайском крае в новогодние каникулы

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Второй день в регионе бушует сильный шторм. В отдельных районах порывы ветра достигают 28 м/с. На дорогах образовалась сильная гололедица, а значит, увеличивается риск ДТП

В Алтайском крае длинные новогодние выходные не обошлись без серьезных ДТП. Одно из самых массовых – с участием трех автомобилей – случилось в Рождество в Зональном районе. В аварии погибли два человека.

Предварительно установлено, что 32-летняя водительница микроавтобуса выехала на встречную полосу для обгона и допустила столкновение. В результате удара водитель и пассажир микроавтобуса, 55-летняя женщина, скончались на месте. Кроме того, в бийскую больницу доставили шестерых пассажиров микроавтобуса, пятеро из них – дети, и двух человек из другого автомобиля. Позже число пострадавших выросло до 10 человек.

В тот же день, 7 января, в регионе произошла еще одна авария. На трассе Барнаул – Рубцовск, в районе Алейска, столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших не сообщается.

8 января сошел с трассы рейсовый автобус, следовавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Это случилось на границе Топчихинского и Алейского районов. Автобус накренился, но не перевернулся. Обошлось без пострадавших: пассажиров в нем не было.

Также в новогодние праздники на трассе Бийск – Белокуриха участниками аварии стали семь автомобилей.

Повышенный трафик и сложные погодные условия повышали риск ДТП. За первые восемь дней года погода успела несколько раз уйти из минуса в плюс, причем это сопровождалось сильными метелями.

Накануне ограничивали движение для всех видов транспорта на участке дороги Рубцовск – Михайловское и Барнаул – Рубцовск – граница с Казахастаном. По состоянию на вечер 9 января все трассы открыты.

Взято отсюда

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