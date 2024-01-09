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Метели продолжаются. О погоде в Алтайском крае 9 января

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Скорость ветра может достигать 28 метров в секунду

Метели продолжаются. О погоде в Алтайском крае 9 января

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 9 января продолжатся сильные метели. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит -10,-15, по северо-западу местами до -20, по югу и востоку местами -4,-9 с похолоданием в течение дня.

Небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в первой половине дня по востоку местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов. Утром небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, в первой половине дня порывы до 20 м/с.

новости Локтевский

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