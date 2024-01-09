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Метеостанции Алтайского края не фиксировали молнии минувшей ночью

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Метеостанции Алтайского края не фиксировали молнии минувшей ночью

Что за явление наблюдали жители в ночном небе, неизвестно.

Источник фото: unsplash.com

Дежурный синоптик Алтайского гидрометцентра Наталья Кобякова сообщила «Катунь 24», что метеостанции региона не зафиксировали ни одной молнии в регионе.

Иногда молнии фиксируют ранней весной или поздней осенью, однако зимой такого явления в крае ещё не бывало, заявила специалист.

Напомним, вечером 8 января в соцсетях появились сообщения о возможных молниях в Павловском и Бийском районах, а также в Барнауле. Очевидцы делились видео вспышек в небе. В паблике «Погода и природа Алтая» также были опубликованы данные пеленгатора, согласно которым в крае зафиксировано три разряда.

Однако, что за явление наблюдали жители в ночном небе, неизвестно.

Взято отсюда.

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