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Международная победа России. Япония и США поджали хвосты и убежали

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Несмотря на старания Запада, Россия продолжает одерживать победы на международном уровне. Никакие санкции не смогли помешать Москве пробить дорогу на один из самых перспективных рынков мира. Пишет Царьград.

Речь идёт о договорённости русской автомобильной компании “Лада” по запуску своего завода в Эфиопии. Об этом заявил посол страны в России Чам Угала Уриат. По его словам, русские машины эфиопской сборки будут поставляться не только на внутренний рынок, но и в Судан, Кению и Сомали. Со временем автомобили могут выйти и на другие африканские рынки. Особенно перспективным выглядит нигерийское направление.

Сейчас автомобильный рынок большей части Африки представляют три вида машин. Во-первых, это многочисленные подержанные японские иномарки. Как правило, речь идёт о пикапах и малотоннажных грузовиках. Вторая категория – старые американские легковые автомобили. Наконец, третья категория – это китайские машины, чьи производители захватывают новые рынки весьма агрессивными методами.

Со стороны кажется, что рынок Эфиопии – далеко не то место, куда следует идти русской промышленности. Скептики однозначно будут посмеиваться над этой древней и не очень богатой страной, которая ищет надёжных партнёров и находит их в лице нашей страны. Однако работа на эфиопском направлении – это будущее. Через 30 лет эта страна будет прочно входить в десятку самых густонаселённых стран мира. Нигерия и вовсе способна в обозримом будущем обогнать Китай и занять второе место по численности населения после Индии. Такую картину будущего мира рисуют специалисты по демографии.

Разумеется, русские машины стоят заметно дешевле японских и американских иномарок. Кроме того, они будут новыми, не будут так часто ломаться. Собственная производственная база позволит автолюбителям из Эфиопии не задумываться над проблемами поиска деталей к авто. После того, как русский завод откроется в Африке, японцы и американцы побегут с рынка, поджав хвосты. Свой автохлам им придётся продавать в другом месте. Например, в стагнирующей Европе.

При этом стоит отметить, что китайские производители точно не станут покидать перспективный рынок. Они станут серьёзными конкурентами для наших машин. Но в борьбе с сильным и честным игроком повысится и качество отечественных авто. А это тоже важный фактор.

ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS

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