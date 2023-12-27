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МФЦ Алтайского края изменят график работы в праздничные дни

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МФЦ Алтайского края изменят график работы в праздничные дни

МФЦ Фото: Виталий Барабаш

Режим работы многофункциональных центров, как и многих других организаций, изменится на новогодних каникулах. Возобновят полноценную работу МФЦ 9 января

В Алтайском крае в связи с новогодними праздниками изменится режим работы филиалов МФЦ, сообщил официальный сайт региона.

29 декабря будут открыты все центры “Мои документы”, 30 декабря прием заявителей по обычному графику ведут филиалы, у которых суббота всегда является рабочим днем.

31 декабря с 10.00 до 14.00 работает только МФЦ в ТРЦ “Весна” в Барнауле. Его специалисты будут выдавать документы, консультировать, окажут помощь в работе на портале “Госуслуги”.

С 3 по 5 января в обычном режиме будут работать только шесть филиалов МФЦ (в Алейске, Заринске, Камне-на-Оби, Горняке, Новоалтайске и Славгороде), в эти дни там можно купить льготные проездные билеты.

Все центры “Мои документы” возобновят работу 9 января.

Ранее “Почта России” рассказала о своем графике на новогодних праздниках.

Взято отсюда

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