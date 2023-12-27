МФЦ Фото: Виталий Барабаш
Режим работы многофункциональных центров, как и многих других организаций, изменится на новогодних каникулах. Возобновят полноценную работу МФЦ 9 января
В Алтайском крае в связи с новогодними праздниками изменится режим работы филиалов МФЦ, сообщил официальный сайт региона.
29 декабря будут открыты все центры “Мои документы”, 30 декабря прием заявителей по обычному графику ведут филиалы, у которых суббота всегда является рабочим днем.
31 декабря с 10.00 до 14.00 работает только МФЦ в ТРЦ “Весна” в Барнауле. Его специалисты будут выдавать документы, консультировать, окажут помощь в работе на портале “Госуслуги”.
С 3 по 5 января в обычном режиме будут работать только шесть филиалов МФЦ (в Алейске, Заринске, Камне-на-Оби, Горняке, Новоалтайске и Славгороде), в эти дни там можно купить льготные проездные билеты.
Все центры “Мои документы” возобновят работу 9 января.
Ранее “Почта России” рассказала о своем графике на новогодних праздниках.
Взято отсюда