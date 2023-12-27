Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ми-ми-ми с гривой: смотрим на умилительного львенка из барнаульского зоопарка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Малыш пока останется в Барнауле, а его брат уже переехал в Самару

Ми-ми-ми с гривой: смотрим на умилительного львенка из барнаульского зоопарка

В «Лесной сказке» показали, как с весны этого года вырос львенок. Несколькими уникальными кадрами зоопарк поделился с редакцией «НГС.Барнаул». Смотрим, каким растет котенок.

Ми-ми-ми с гривой: смотрим на умилительного львенка из барнаульского зоопарка

Ми-ми-ми с гривой: смотрим на умилительного львенка из барнаульского зоопарка

Ми-ми-ми с гривой: смотрим на умилительного львенка из барнаульского зоопарка

Барнаульский зоопарк в телеграм-канале показал милые фотографии львенка — сына царя зверей Алтая и его жены Аи. В «Лесной сказке» корреспонденту «НГС.Барнаул» рассказали, что у львов это потомство — уже пятое. В апреле уходящего года появились на свет два львенка. Один вскоре переехал от семьи в зоопарк Самары. В «Лесной сказке» вспоминают, что подарили его с условием, что малыша назовут Алтай — в честь папы. На вольере льва даже написали его кличку.

Другой котик пока остался на родине. Покупателей для него пока не нашлось, уточнили в барнаульском зоопарке. Львенок растет и уже рычит на всех, кто ему не нравится. Например, на ветеринара во время осмотра. У сына Алтая и Аи уже появилась мини-грива, но глаза еще не хищника, а ребенка.

В зоопарке отметили, что аппетит у львенка хороший — он ест только мясо. В телеграм-канале зоопарка жители краевой столице выбирают кличку малышу. Среди вариантов — Алтай (куда же без него), Симба, Граф и Барни — прямо как медвежонок с упаковки пирожных.

Взято Источник
27.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix