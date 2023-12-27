Малыш пока останется в Барнауле, а его брат уже переехал в Самару

В «Лесной сказке» показали, как с весны этого года вырос львенок. Несколькими уникальными кадрами зоопарк поделился с редакцией «НГС.Барнаул». Смотрим, каким растет котенок.

Барнаульский зоопарк в телеграм-канале показал милые фотографии львенка — сына царя зверей Алтая и его жены Аи. В «Лесной сказке» корреспонденту «НГС.Барнаул» рассказали, что у львов это потомство — уже пятое. В апреле уходящего года появились на свет два львенка. Один вскоре переехал от семьи в зоопарк Самары. В «Лесной сказке» вспоминают, что подарили его с условием, что малыша назовут Алтай — в честь папы. На вольере льва даже написали его кличку.

Другой котик пока остался на родине. Покупателей для него пока не нашлось, уточнили в барнаульском зоопарке. Львенок растет и уже рычит на всех, кто ему не нравится. Например, на ветеринара во время осмотра. У сына Алтая и Аи уже появилась мини-грива, но глаза еще не хищника, а ребенка.

В зоопарке отметили, что аппетит у львенка хороший — он ест только мясо. В телеграм-канале зоопарка жители краевой столице выбирают кличку малышу. Среди вариантов — Алтай (куда же без него), Симба, Граф и Барни — прямо как медвежонок с упаковки пирожных.

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27.12.2023