Смотрим, что сбылось из предсказаний

Заглянуть в будущее всегда интересно, особенно в неспокойные времена, как сейчас, поэтому интерес к предсказаниям прорицателей очень высок. Мы посмотрели, что предвещали на 2023 год астрологи и ясновидящие. Знаете, кое-что действительно сбылось.

Кризис-2023

Весь 2023 год, как и предыдущий, россиян в напряжении держит экономическая ситуация, и в прошедшем году астролог Светлана Astrocare предрекала России серьезный кризис, вплоть до дефолта, который наша страна пережила в 1998 году. Наиболее сложными месяцами, по ее прогнозу, могли стать апрель, август и декабрь.

Дефолта, к счастью, не случилось, но курс рубля в этом году был крайне нестабильным, рост валют почти на 30% серьезно ослабил его. Пиковые значения, к слову, как раз приходились сначала на апрель, рост продолжился летом, а в августе курс превысил психологическую отметку в 100 рублей. Естественно, цены на многие товары и услуги выросли и продолжают расти, а доходы населения за ними не успевают.

Мятеж Пригожина

Не поверите, но мятеж Пригожина еще в начале года предсказал лама читинского дацана Бэлигтэ Мункуев.

— Армия страны, возможно, будет в волнении, но благодаря терпению получит прогресс, — сказал он тогда нашим коллегам из CHITA.RU.

А вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном ударе по расположению его частной армии и ввел свою технику в Ростов-на-Дону, угрожая дойти до Москвы. Мятеж длился сутки, договориться с Пригожиным удалось президенту Белоруссии Александру Лукашенко. После этого служащим ЧВК предложили заключить контракт с Минобороны РФ, либо уйти в Белоруссию. Через два месяца самолет с Пригожиным разбился в Тверской области.

Израильский конфликт

Сразу несколько вооруженных конфликтов в разных регионах Земли на 2023 год предрекал еще Нострадамус, в том числе, как считают некоторые эксперты, конфликт Израиля и Палестины.

— Беглецы понесут огонь с неба на пиках. Конфликт накаркают дерущиеся вороны, — предсказывал французский астролог и врач.

Под беглецами сейчас многие подразумевают ХАМАС, который 7 октября нанес ракетный удар по Израилю. Израиль сразу объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. Ситуация до сих пор не урегулирована. Кстати, Нострадамус говорил, что война продлится семь месяцев, но закончится миром.

Нехватка детей

В этом году в России побит антирекорд по рождаемости детей. Отчасти демографический кризис 2023 года предсказала ясновидящая Ванга, она говорила о прекращении естественного деторождения и о том, что людей начнут создавать в лабораториях. С первым пунктом всё более менее понятно, о причинах нежелания рожать мы не раз говорили с экспертами. Что касается создания людей в лабораториях, очевидно, что речь идет о технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая уже не нова, но становится доступнее и помогает парам, столкнувшимся с бесплодием, зачать долгожданного малыша. Говорила Ванга и о роли в этих процессах государства: дорогостоящая процедура ЭКО сейчас на самом деле оплачивается из бюджета, чтобы хоть как-то решить проблемы демографии.

Кстати, что касается здоровья, Ванга еще предрекала, что в ближайшие годы ученые найдут лекарство от рака, но в уходящем году этого не произошло или мы об этом пока просто не знаем. Остается надеяться, что предсказание сбудется. А еще ясновидящая предупреждала, что мир снова захватит масштабная эпидемия, возможно, речь идет о микоплазменной пневмонии, вспышки которой в конце года зарегистрированы в Китае, некоторых странах Европы и которая уже добралась до России.

Проблемы с водой

Астролог Тамара Глоба в июне заявила: «Мы можем остаться без экологии и воздуха», говорила о серьезных проблемах с водой, особенно в первой половине лета. Многие регионы России действительно столкнулись с засухой, под угрозой был урожай.

Но во второй половине лета ситуация как будто улучшилась, влаги стало больше и, по прогнозам специалистов, засушливый период подходит к концу. Так это или нет, увидим в следующем году, заодно снова проверим астрологов.

Взято Источник

31.12.2023