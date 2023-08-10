Microsoft с осени перестанет продлевать лицензии российским компаниям

Компания больше не может принимать платежи банковским переводом на местный счет в качестве способа оплаты услуг

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C 30 сентября Microsoft перестанет продлевать лицензии своим российским корпоративным клиентам. Об этом сообщает агентство TelecomDaily со ссылкой на техподдержку IT-гиганта.

Там заявили, что Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный счет в качестве способа оплаты услуг. Если подписка будет активна на 30 сентября, ее не будут аннулировать, однако по завершении действия продлить ее уже не получится.

Напомним, что после начала спецоперации компания решила сократить активность на российском рынке. В мае 2023 года Microsoft ограничила доступ к некоторым сервисам для сотрудников Ozon, поскольку компания могла использовать “обходные пути” при покупке лицензий на программное обеспечение.

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