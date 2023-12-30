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МИД РФ неожиданно вступился за Ирландию. Лондону придётся ответить

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29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В российском МИДе прокомментировали сообщение о том, что ирландское правительство подаёт в Европейский суд по правам человека на правительство Великобритании. Дело касается объявленной Лондоном амнистии для британских солдат и боевиков, совершивших военные преступления в ходе давнего конфликта на территории Северной Ирландии.

Дублин считает несправедливым, что Великобритания прекращает все судебные преследования лиц, причастных к той войне. Семьи жертв, правозащитные организации и все основные политические партии Ирландии выступают категорически против этого решения.

За три десятилетия вооружённого противостояния между ирландскими боевиками-националистами и британскими военными в Северной Ирландии, погибло около 3 600 человек. Этот конфликт удалось завершить мирным соглашением в 1998 году.

Российский МИД напомнил о том, что действовали англичане в Северной Ирландии с беспрецедентной жестокостью, поэтому их жертвами становились не только националистически настроенные боевики, но и ни в чём не повинные мирные жители.

Справедливое решение состоит в том, что не только военные преступники должны понести наказание, но и сама Британия должна быть наказана за геноцид, устроенный в Северной Ирландии.

Российский МИД отметил: Лондон не имеет никакого права читать другим мораль о правах и свободах человека, потому что сам повинен зверствах в отношении гражданского населения, совершённых в новейшей истории – всего лишь тридцать лет назад.

Возмущение ирландского правительства тем, что погибшие не будут отмщены, а их убийцы останутся на свободе, – вполне понятно и законно, отмечается в заявлении представителя Министерства иностранных дел РФ.

Фото: rusdialog.ru

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Автор: vizitka01

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