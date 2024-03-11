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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Вчера Министерство иностранных дел Российской Федерации созвало американского посла Линну Трейси для обсуждения существенного вопроса. В результате встречи было объявлено о классификации трех некоммерческих организаций из Соединенных Штатов как “нежелательных”, поскольку они ведут проекты, направленные против интересов России. Это подтвердили представители МИД РФ. Пишет Военная история.

Среди таких “нежелательных” организаций входят “Американские советы по международному образованию”, “Культурные перспективы” и “Институт международного образования”. Послу была передана нота, в которой потребовано прекратить поддержку деятельности данных организаций и удалить список их проектов с официального веб-сайта посольства.

Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что любые попытки вмешательства во внутренние дела страны будут строго пресекаться и могут даже привести к высылке сотрудников посольства со статусом “persona non grata”. Это не первый случай, когда российские власти принимают решение объявить иностранные некоммерческие организации “нежелательными”. В 2015 году был утвержден закон, согласно которому иностранные некоммерческие организации, признанные “нежелательными” на территории России, вынуждены прекратить свою деятельность.

Такое решение российских властей является логичным ответом на постоянные попытки Соединенных Штатов вмешиваться во внутренние дела РФ. Оно также подчеркивает, что каждое государство имеет право самостоятельно определять, какие иностранные организации могут работать на его территории, а какие должны быть запрещены. По мнению эксперта, это важный шаг для обеспечения безопасности и суверенитета Российской Федерации.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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