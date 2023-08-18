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МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против властей Украины

редактор01 mins

Захарова подчеркнула, что новая попытка атаки по Москве — еще одно доказательство преступности режима Зеленского

Фото: unsplash.com

Украинские военные, которые осознают “преступную сущность” киевской власти, могут развернуть оружие против него или капитулировать перед российскими войсками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Ведомство разместило на сайте комментарий по поводу новой атаки беспилотника на Москву. Она подчеркнула, что это еще одно доказательство преступности режима президента Украины Владимира Зеленского. Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые это осознают, могут сдаться российским войскам или бороться с официальным Киевом.

“В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется”, — подчеркнула она.

Напомним, что новая попытка атаки беспилотника на Москву произошла утром 18 августа. Как сообщало Минобороны РФ, траекторию полета дрона удалось отклонить средствами ПВО — он упал на нежилое здание. Пострадавших в инциденте нет.

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