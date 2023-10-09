МИД России – о присоединении Армении к римскому статусу: “Двухсторонне соглашение на грани”

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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту недружественным шагом и отказывается от заключения двухстороннего соглашения с республикой. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Пишет Царьград.

Правительство России решило отказаться от заключения двухстороннего соглашения с Арменией после её присоединения к Римскому статуту, заявил замглавы МИД Михаил Галузин. В Москве склонны считать, что присоединение армянской стороны к Римскому статуту является “недружественным шагом” – и именно по этой причине наше государство не видит возможности серьёзного рассмотрения предложения Еревана относительно двухстороннего соглашения.

Стоит отметить, что правила Международного уголовного суда (МУС) предусматривают возможность оказания услуг странам, не ратифицировавшим Римский статут. Россия рассчитывала на то, что Армения воздержится от ратификации статута, но премьер-министр Никол Пашинян решил окончательно переступить все “красные линии”.

В ходе обсуждения вопроса о ратификации политическая партия Армении “Честь имею” не стала принимать участия в дискуссии, а спустя время её представители и вовсе покинули зал заседания в качестве протеста. По мнению политиков, Ереван не осознаёт серьёзности последствий, которые ударят по народу после перехода на сторону западного мира. О дружественных отношениях с Россией можно забыть навсегда, считают в партии “Честь имею”.

Фото: KREMLIN POOL/VIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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