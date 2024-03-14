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МИД России отказался от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии

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МИД России отказался от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии

“Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально”, заявили в международном ведомстве РФ

Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

“Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально”, – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она также отметила, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в “копенгагенском формате”, которые себя дискредитировали и уже зашли в тупик.

Напомним, швейцарский президент Виола Амхерд ранее выступила с заявлением, что глава Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой организовать мирный саммит. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Киев планирует провести саммиты для утверждения украинской “формулы мира”

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Российской Федерации невозможно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как “честного брокера” при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

Напомним, Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Так, Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, хотя все требования Москвы прекрасно известны. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, что в текущих реалиях возможно только военным путем.

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Взято отсюда

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