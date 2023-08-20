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МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на вокзал в Курске

редактор01 mins

По словам Захаровой, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины

Фото: unsplash.com

Россия выступает с решительным осуждением атаки украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске. Как сообщает RT, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины, по памяти участников Великой Отечественной войны. Она отметила, что нынешнее здание вокзала построено взамен уничтоженного в результате фашистских бомбёжек в 1943 году.

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