МИД Венгрии не исключает, что несколько стран ЕС направят войска на Украину

При этом министр напомнил, что НАТО не является участником конфликта на Украине

Правительство Венгрии не исключает, что некоторые страны Евросоюза направят свои войска на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто на конференции в Мартонвашаре.

Сийярто коснулся недавних слов президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину и предупредил, что это такие шаги нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Он напомнил, что “Североатлантический альянс не является участником конфликта” Украины и РФ.

“В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать”, – процитировало министра информационное агентство MTI.

Дополнительно Сийярто подтвердил позицию венгерского правительства касательно украинского конфликта, отметив, что в нем не может быть победителя и его можно урегулировать только посредством переговоров.

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Взято отсюда