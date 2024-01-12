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Мифы и правда о влиянии современной бытовой техники на здоровье человека

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Мифы и правда о влиянии современной бытовой техники на здоровье человека

Звонок. Смартфон. Разговор Фото: Unsplash.com

В настоящее время в Сети и среди населения продолжают распространяться мифы о влиянии современной бытовой техники на здоровье человека. Разбираемся в некоторых из них

Эксперты развенчали некоторые мифы о влиянии бытовой техники на здоровье человека. В частности, радиолог Корней Тевс в интервью изданию Lenta.ru объяснил, что микроволновые печи, индукционные плиты не могут навредить человеку, так как они создают электромагнитные поля, которые нагревают посуду, и нет никаких данных о том, что они могут нанести вред здоровью.

По словам специалиста, правильное использование бытовой техники, согласно инструкции, не представляет никакой опасности для людей.

Кроме того, по словам онколога Елены Спирочкиной, смартфоны не связаны с риском возникновения онкологии. Каждый смартфон проходит контроль качества и не представляет никакой опасности для здоровья.

Что касается кондиционеров, то они не могут спровоцировать развитие астмы, как считают некоторые люди. Правильный уход и регулярная чистка прибора помогут избежать возможных проблем со здоровьем.

Вся современная техника, прежде чем попасть на рынок, проходит тщательное тестирование. При правильной эксплуатации никакого негативного эффекта на здоровье потребителей не будет.

Взято отсюда

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