Мигает, как гирлянда: в частном секторе Бийска проблемы с электричеством

Где-то повреждения устраняются оперативно, в иных частях города люди сидели без света даже в Новый год
С начала новогодней ночи у жителей частного сектора в разных районах Бийска началась “дискотека” со светом – он просто отключался. Чаще всего это случалось из-за обрыва проводов – где-то они плохо закреплены, проходят вблизи к деревьям, где-то сбой дал трансформатор.
- 1 января 2024 года в 00:15 – по переулку Телецкому отключили свет. Пора решать проблему изношенности электролиний! Всем спасибо, кто старается во благо жителей нашего города!
- Почему никто не подумал о работающих людях первого числа? Трамваи не ходят: авария на линии, обрыв провода, бардак с транспортом полный! – поступали обращения в ТГ-канале Виктора Щигрева.
“Что опять с электричеством в Сорокино?” – задавали в чате вопрос 2 января.
“Кирпичка без света. Мочище и похоже район за 46 училищем, тоже нет света”.
“Спасибо, за Новый Год, Кирпичка, весь квартал без света, неплохо заменили новый трансформатор!” – писали в это же время с других районов, когда метель на улице усилилась.
“Ветер на Зеленке вообще хорошо дует. Тут есть свет”, – не хвастаясь, а информируя, делились жители данного района.
– В Фоминском тоже весело со светом, то есть, то нет. Ну вообщем здесь всегда проблема со светом, – писали жители 2 января.
Сегодня, 3 января, в некоторых районах проблема со светом была оперативно решена:
- Огромное спасибо бригаде, которая сегодня на Колокольчике приезжала и починили электричество. В такой ветрище лазили на столб. Вызов приняли быстро и приехали. Спасибо! – радовались одни.
- Оперативно на Кирпзаводе не получается, ждем результата!
- По Облепиховое за праздники трижды отключали свет но при этом за киловатт энергии хотят денег больше чем с квартиросъемщика по тарифу, – жаловались другие.
Отметим, что оперативно получать информацию о том, когда будет устранено повреждение на том или ином участке электросети, жители могут по телефонам обслуживающих организаций.
Обращаем ваше внимание, что плановых отключений в Бийске до 8 января не предусмотрено!
погода на 10 , самая точная погода ,
Взято отсюда