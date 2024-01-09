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Мигрант приехал в Россию и сразу же попытался задушить маленькую девочку

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Мужчину отправили в психбольницу

Мигрант приехал в Россию и сразу же попытался задушить маленькую девочку

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, напал на малолетнюю девочку и начал ее душить, сообщает в своем Telegram-канале столичный СК.

“6 января 2024 года мужчина в одном из магазинов, расположенных на юго-востоке Москвы, напал на ранее незнакомую малолетнюю”, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашивают очевидцев и смотрят записи с камер видеонаблюдения.

Как уточняет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас мужчина находится в психиатрической больнице. Не исключено, что он был в состоянии наркотического опьянения.

новости Локтевский

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