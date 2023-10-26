Мигранта из Киргизии будут судить за изнасилование жительницы Заринска

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

В правоохранительных органах рассказали, что обвиняемый приехал в Россию весной этого года. Свою страну он покинул, чтобы заработать за границей

В Алтайском крае 33-летнего уроженца Киргизии обвиняют в сексуальном насилии над 56-летней жительницей Заринска, сообщает пресс-служба местного следкома.

По данным ведомства, в июле этого года в Заринске иностранец познакомился и начал общаться с местными жителями – мужчиной и его сожительницей. В один из дней обвиняемый пришел в гости к своим новым знакомым и стал с ними выпивать.

В какой-то момент хозяин дома уснул и мигрант, угрожая его сожительнице убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время следователи завершили расследование. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель алтайского села избил, вывез на пустырь и изнасиловал сестру жены. Женщина ответила отказом на приставания мужчины, однако он решил добиться своего силой.

Источник

горняк новости

горняк онлайн