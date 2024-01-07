Мигранты собрались «резать русских, кто старше 7 лет»

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07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Группа одичавших мигрантов напала на жителей посёлка под Ростовом. Местным пришлось прятаться в домах. Пишет “Царьград”.

В понедельник, 1 января, в посёлке Красный Аксайского района Ростовской области пьяный мигрант пристал на улице к инвалиду, требуя у него денег на выпивку. Проходящий мимо подросток сделал мигранту замечание, за что тот ударил его по голове.

На помощь мальчику подоспел его отец, и мигрант трусливо убежал. Правда, вернулся. Но уже с двумя десятками “собратьев”, сообщил блогер Сергей Колясников. И вот тут началось самое страшное: мигранты после призыва “Режьте всех, кто старше 7 лет” стали рыскать по всему посёлку.

Испуганные жители заперлись в домах и вызвали полицию. Правоохранители забрали зачинщика-мигранта, но вскоре выпустили. По неизвестной причине местный участковый ничего плохого в действиях мигранта и этнической банды не усмотрел, а затем произошла и вовсе дикость: в посёлок примчался глава поселения с предложением “понять и простить”… мигранта-преступника и “отдать его диаспоре на перевоспитание”.

Фото: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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