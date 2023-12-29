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Михаил Боярский снова попал в больницу после инфаркта

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Михаил Боярский снова попал в больницу после инфаркта

Как оказалось, семья артиста настояла на обследовании перед его возвращением на сцену

Актера театра и кино, музыканта Михаила Боярского выписали из больницы, куда он попал второй раз за месяц — на этот раз для планового обследования, пишет “Газета.ру” со ссылкой на сына актера, депутата Государственной думы Сергея Боярского.

“Папа дома, все в порядке. 31-го будет играть спектакль”, — сообщил Боярский-младший.

Боярский-младший отметил, что именно необходимость играть в спектакле и стала причиной посещения больницы для планового обследования — артиста убедили члены его семьи показаться врачам, прежде чем давать нагрузку на организм.

Михаил Боярский в воскресенье, 31 декабря, должен выйти на сцену Театра имени Ленсовета в спектакле «В этом милом старом доме». Жена актера Лариса Луппиан поделилась, что отвезла супруга на обследование.

Напомним, 27 ноября Михаила Боярского экстренно доставили в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт.

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Взято отсюда

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