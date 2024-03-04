Михаил Старцев, осужденный за смертельную драку на «Старом базаре», будет требовать пересмотра дела

Старцев с юристом готовят обращение в прокуратуру, он требует пересмотра его уголовного дела на фоне вновь открывшихся обстоятельств, связанных с приговором другому участнику конфликта – “инвалиду” Дмитрию Лопатину.

По словам юриста, в ходе нового разбирательства суд может смягчить или вовсе отменить приговор Старцеву.

Напомним, в марте 2022 года Михаила Старцева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить 4 млн рублей семье погибшего Павла Рохлова.

Взято отсюда.

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