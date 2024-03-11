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Михалков назвал виновного в смерти Алексея Навального*

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Михалков назвал виновного в смерти Алексея Навального*

Никита Михалков Фото: "Бесогон ТВ". Кадр из YouTube

Михалков уверен, что смерть Навального* не случайна. Он назвал человека, который может быть виноват в том, что произошло

На смерть оппозиционера Алексея Навального* могла повлиять неоднократная вакцинация “Пфайзером”. Автор программы “Бесогон ТВ” Никита Михалков заявил, что в этом виновата глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает “Царьград”.

Напомним, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба в исправительной колонии “Полярный волк”. Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медикам не удалось его спасти.

“…А почему оторвался тромб? Наверное, есть какие-то причины? Оказывается, есть. Вы помните, что после так называемого отравления Навального он оказался в военном госпитале “Шарите” в Берлине, где его лечили и где ему сделали четыре или пять прививок вакцины “Пфайзер”. А теперь сравним это с тем, что обсуждается в мире относительно того, к чему может привести вакцинирование этим препаратом”, – сказал Михалков.

Согласно официальному исследованию, при вакцинации препаратами “Пфайзер” и “Модерна” есть риск тромбоза. Среди тех, кто привился этими вакцинами, от оторвавшегося тромба погибли 965 тысяч человек. При этом известно, что Навальный вакцинировался четыре или пять раз.

“Исследователи говорят, что такие последствия могут быть в течение пяти лет после этой прививки. Навальный прививался в 2020 году, а умер от оторвавшегося тромба в начале 2024 года. И опять же, рискуя быть обвиненным в конспирологии, я могу обвинить в смерти Навального знаете кого? Урсулу фон дер Ляйен”, – добавил Михалков.

Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен – фигурант уголовного расследования с вакцинами “Пфайзер”. Утверждалось, что она закупила множество доз вакцин, не оглашая реальных условий контракта с фармацевтическими компаниями. При этом их остаток так и не был востребован.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Взято отсюда

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