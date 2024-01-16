Снежная лавина. Горы Фото: pixabay.com

После схода лавины бизнесмен оказался под снежными завалами вместе с еще одним предпринимателем. Обоих мужчин позже нашли мертвыми

В Хибинах погиб основатель крупного ресселера Apple, миллиардер Андрей Годунов, сообщает “Коммерсантъ”.

Предприниматель скончался во время катания на снегоходе при сходе лавины.

В мурманском следкоме рассказали, что тела двух туристов 48 и 54 лет нашли 8 января в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус. Погибших опознали как петербургских бизнесменов Андрея Годунова и Игоря Слонского.

По данным МЧС, во время схода лавины они ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы и попали под снежные завалы.

Андрей Годунов – это учредитель петербургской NBCom Group, в которую входит один из крупнейших в России ресселеров техники Apple компания iPort. Всего сеть iPort насчитывает 27 магазинов и сервисных центров, из которых 11 магазинов и шесть сервисов работают в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 2022 год активы погибшего оценивали в 1,8 млрд рублей.

Взято отсюда