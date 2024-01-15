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Милонов призвал запретить российским мужчинам делать вазэктомию

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Депутат отметил, что доступ к добровольной стерилизации “несколько ограничен”, однако имеющие для этого медицинские показания люди все же могут получить услуги

Милонов призвал запретить российским мужчинам делать вазэктомию

Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России мужскую стерилизацию, а женскую разрешить лишь по медицинским показаниям. Как сообщает RT, в письме на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко он заявил, что такая мера поможет в решении демографических проблем.

Милонов отметил, что доступ к добровольной стерилизации “несколько ограничен”, однако имеющие для этого медицинские показания люди все же могут получить услуги. По мнению депутата, сегодня ее воспринимают как способ контрацепции.

Парламентарий призвал министра здравоохранения рассмотреть идею изменения правил добровольной стерилизации, разрешив ее проводить только женщинам и лишь в условиях, когда ее проведение необходимо для сохранения жизни.

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