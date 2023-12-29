Милош Бикович Фото: Insta/bikovic*

Пара редко появляется на публике и старается скрывать свои отношения от общественности, однако коллега Биковича по фильму “Холоп” Иван Охлобыстин рассекретил тайну друга

Сербский актер Милош Бикович женился на своей возлюбленной, заявил звезда “Интернов” Иван Охлобыстин, пишет “АиФ”.

“Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена”, – отметил артист.

Известно, что 35-летний Бикович сыграл свадьбу с 26-летней сербской моделью Иваной Малич. Пара находится в отношениях с 2022 года и сейчас ждет своего первенца. О возлюбленной актера известно лишь то, что она имеет юридическое образование.

Сам актер свой новый семейный статус пока никак не прокомментировал.

Напомним, что до этого Бикович встречался с танцовщицей Ариной Волошиной, партнершей по фильму “Лед” Аглаей Тарасовой, моделью Сашей Лусс и с манекенщицей Барбарой Таталович.

Ранее стало известно, что звезда “Реальных пацанов” женился на матери актера из “Слова пацана”. По словам актера, церемония прошла без пышных торжеств в кругу самых близких людей.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда