Барнаульские маршрутки до сих пор не оснащены терминалами для безналичной оплаты. Закон вышел несколько лет назад, но водители продолжают принимать оплату только наличными или переводом на свою карту

Многие маршрутки в Барнауле остаются без терминалов для оплаты. Хотя по закону, оснастить транспорт этими устройствами пассажироперевозчики должны были еще несколько лет назад.

Эта проблема для Барнаула и всего Алтайского края не нова. Барнаульцы регулярно жалуются в соцсетях, что такие валидаторы для оплаты картой есть далеко не на всех маршрутах. Некоторые даже пишут жалобы в надзорные ведомства. Так, за год в налоговую службу обралось 10 человек. По федеральному закону, терминалы должны быть в каждом транспортном средстве, на котором перевозят людей.

“Если пассажиры просят перевести на карту, то отказываю, говорю, что есть терминал, который сделали специально для удобства пассажиров. Сегодня больше 50% пассажиров рассчитываются по терминалу”, – рассказал водитель маршрутного такси Иван Шаталов.

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