Минцифры обяжет Apple открыть возможность установки сторонних приложений

Инициатива появилась из-за того, что из магазинов приложений Apple и Google удалили разработки подсанкционных российских компаний

Минцифры дорабатывает законопроект, который обяжет американскую компанию Apple позволить установку приложений из сторонних магазинов на свои устройства. Внести законопроект на рассмотрение министерство планирует в весеннюю сессию Госдумы, рассказал “Коммерсантъ” глава Минцифры Максут Шадаев.

Впервые законопроект, обязывающий Apple загружать сторонние приложения, был анонсирован в декабре 2022 года. Инициатива появилась из-за того, что из магазинов мобильных приложений Apple и Google удалили разработки российских компаний, попавших под антироссийские санкции с началом СВО. На данный момент документ находится на финальной стадии, идет работа по предложениям администрации президента, уточнил Максут Шадаев.

Предложение Минцифры РФ созвучно с европейским законом о цифровых рынках (DMA), первая часть которого вступила в силу в ноябре 2022 года. Закон касается расширения полномочий Еврокомиссии как органа по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства в регионе. В случае с Apple, после вступления всех положений закона в силу 6 марта 2024 года, компании запретят ставить в приоритет собственные услуги, а не сервисы конкурентов. Apple также будет обязана открыть возможность устанавливать сторонние приложения.

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Взято отсюда