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Минцифры в 2023 году решило отказаться от пейджеров

ГОРНЯК2201 mins

Действующих лицензий на пейджинговую связь в стране нет

Фото: Thiemo Schuff / Wikipedia

Минцифры в 2023 году предложило прекратить лицензирование пейджинговой связи. Об этом сообщает ТАСС.

Исходя из данных Роскомнадзора, на данный момент в стране отсутствуют действующие лицензии на пейджинговую связь. В документе поясняется, что ее полностью заменила сотовая.

Также отмечается, что министерство планирует прекратить лицензирование услуг по передаче голосовой информации, которую операторы используют в технологиях VoIP и IP-телефонии.

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