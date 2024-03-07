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Минэкономразвития: домашний труд женщин составляет 13 процентов ВВП

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Минэкономразвития: домашний труд женщин составляет 13 процентов ВВП

В ведомстве отметили, что женщины на 75 процентов чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины

Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью с заместителем главы Минэкономразвития Татьяной Илюшниковой.

— Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП, — сказала она.

Илюшникова также отметила, что на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей. К примеру, женщины на 75 процентов чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины.

— То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты, — добавила она.

Замминистра сослалась на исследования, согласно которым две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, и половину из них привлекает возможность самостоятельно принимать решения.

— И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу, — сказала Илюшникова.

Так, за прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, заключила она.

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Взято отсюда

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