реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минфин планирует сократить долю льготной ипотеки с 90 до 25 процентов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Минфин планирует сократить долю льготной ипотеки с 90 до 25 процентов

Для этого на площадке Минфина создадут рабочую группу, в которую войдут представители различных ведомств

Минфин намерен снизить долю льготных ипотечных программ на первичном рынке жилья до 25%. Сейчас она составляет около 90%. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой источники, близкие к ведомству.

Собеседники газеты рассказали, что Минфин разрабатывает предложения для будущих ипотечных программ с господдержкой. Ведомство ориентируется на комплексную систему, в которой льготы должны предоставляться семьям и представителям целевых профессий.

Критерии выдачи льготных ипотечных кредитов должны быть такими, чтобы в совокупности количество предоставленных программ по льготным ставкам не превышало 25% в выдачах на первичном рынке жилья.

В пресс-службе Министерства финансов подтвердили, что вопрос обсуждается и уточнили, что в 2023 году объем льготных ипотечных программ на первичном рынке достигал порядка 90%. В ведомстве добавили, что конкретные параметры будут обсуждать с заинтересованными участниками рынка.

Также от источников стало известно, что глава правительства поручил создать на площадке Минфина рабочую группу, в которую войдут представители Минфина, Центробанка, Минэкономики, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты. Цель группы — выработать общую позицию с учетом различных предложений и представить решение проблемы на рынке жилья.

Напомним, 1 июля 2024 года истекает срок действия двух программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой. В январе президент Владимир Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.

погода , погода в самое ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Как правильно вести себя в день Онисима Овчарника. Народные приметы на 28 февраля

Как правильно вести себя в день Онисима Овчарника. Народные приметы на 28 февраля

Овца Фото: pixabay.com По народным поверьям, 28 февраля был благоприятным…

Узнать больше
Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Посевная. Сельское хозяйство. Трактор. Поле Фото: Антон Червяков / пресс-служба…

Узнать больше
💬WHATSAPP и ТЕЛЕГРАММ чаты Горняка и районов

💬WHATSAPP и ТЕЛЕГРАММ чаты Горняка и районов

Приглашаем Вас присоединиться к нашим мессенджерам- WhatsApp и телеграмм чаты…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp