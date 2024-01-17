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Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро

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114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей в декабре

Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро

Фото: unsplash.com

Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в министерстве, часть средств ФНБ в декабре 2023 года реализовали. 114 млрд китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме и 573 млн евро продали за 2,9 трлн рублей.

Полученные средства зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть дефицит. В результате на счете в евро наблюдался “нулевой остаток”.

Всего на 1 января объем ФНБ составляет 11,965 трлн рублей, или 8% ВВП, который прогнозируется по итогам 2023 года. Эта сумма эквивалентна 133,4 млрд долларов. За месяц объем фонда сократился на 1,5 трлн рублей.

город Горняк

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