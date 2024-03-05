Минфин: семейную ипотеку в России продлят до 2030 года

Минфин оценил допрасходы бюджета на продление семейной ипотеки в 260 млрд рублей

Дополнительные расходы бюджета России в связи с продлением семейной ипотеки и с учетом повышения ключевой ставки в 2024 году оцениваются в 260 миллиардов рублей, а всего до 2030 года будет необходимо 1,5 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минфина РФ.

В министерстве заявили, что по поручению президента России Владимира Путина программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года.

“По предварительным расчетам, в текущем году дополнительные расходы федерального бюджета на программу, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года – 1,5 триллиона рублей”, – говорится сообщении ведомства.

В то же время в Минфине подчеркнули, что окончательно расходы по семейной ипотеке “будут зависеть от траектории ключевой ставки”.

Предполагается, что продолжение действия программы семейной ипотеки поможет в стимулировании рождаемости и улучшении демографической ситуации в стране, семьи тем самым получат необходимую поддержку.

Ранее глава РФ, оглашая послание Федеральному собранию, предложил продлить действие семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров программы. Президент поручил обратить особое внимание на семьи, имеющие детей в возрасте до шести лет включительно. Он подчеркнул, что “для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%”.

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