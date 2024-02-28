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Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

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Ожидается, что инвесторы из России будут получать не меньше, чем рыночная стоимость активов на момент начала обмена в рублях

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Человек считает деньги / Фото: unsplash.com

Механизм обмена заблокированных активов на средства со счетов типа С должен заработать в течение нескольких недель. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

“Этот механизм рассматривался подкомиссией, в целом подходы были одобрены. <…> Предполагается, что обмен активами будет производиться в течение полугода”, – заявил он, сказав, что механизм заработает в течение нескольких недель.Ожидается, что инвесторы из России будут получать не меньше, чем рыночная стоимость активов на момент начала обмена в рублях. При этом он заявил, что в обмене будут участвовать замороженные активы только Национального расчетного депозитария.

новости Локтевский

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