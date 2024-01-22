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Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

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И всё равно остались недовольны

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

Барнаульцы нашли в гипермаркете «Ашан» десяток куриных яиц по небывало низкой цене — 70 рублей. Находкой горожане поделились в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Есть только одно но: такие яйца вдвое меньше обычных — хватит только на мини-омлет.

Жители краевой столицы в комментариях раскритиковали такой продукт. Хотя на упаковке указана категория яиц — С3 (от 35 до 44,9 грамма).

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

— Оборзели торгаши, — считает пользователь с ником честер 287.

— Индийские могут быть или китайские, самое главное, что по 70 р., приятного аппетита, — не соглашается Александр Кр.

— Это не мини, снесла молодая курочка, поэтому они мелкие, — пишет Лиля Лепилкина.

Напомним, в конце 2023 года в Алтайском крае (и других регионах) сильно взлетели цены на яйца. Так, на Алтае стандартная упаковка из десяти штук обойдется в сто рублей. И это за категорию C1. C0 еще дороже — 120 рублей.

В Бийске стоимость продукта взлетела до 110 рублей всего за две недели. Ранее десяток стоил 80 рублей, по информации «Бийского рабочего».

При этом, согласно данным Алтайкрайстата на конец октября 2023 года, яйца в среднем по региону стоят всего 96 рублей. Ровно в такую цену они обходились в Рубцовске. А в Бийске и Барнауле чуть дешевле — 94 рубля.

По данным ведомства на январь 2024 года, десяток яиц в крае стоит в среднем 126 рублей, в столице региона — 127 рублей. Самые дорогие — в Белокурихе — 144 рубля, а самые дешевые — в Бийске (116 рублей).

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

Наши коллеги из «Фонтанки» разобрались, какие еще продукты подорожают в России совсем скоро. Спойлер: придется экономить даже на молоке.

Взято Источник
22.01.2024

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