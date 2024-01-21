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Мини-версия: в Барнауле начали продавать яйца по 70 рублей

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Горожане наконец заметили яйца по 70 рублей, но категории С3. В два раза меньше, зато в два раза дешевле, пишут в соцсетях

Жители Барнаула обратили внимание на яйца по 70 рублей за десяток, которые привезли в магазины “Ашан”. Обсуждение развернулось в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”.

“Но есть одно “но”… Это МИНИ яйца, но лежат в упаковке как от нормальных. Слева на фото мини-яйцо, справа обычное”,– пишет автор снимка.

На ценнике действительно указано, что яйца mini, но также указана и категория — С3, что значит небольшой вес яйца (от 35 до 44,9 граммов). Как добавили в комментариях, размер соответствует цене.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае яйца взлетели в цене больше, чем во многих регионах России. Продукт вырос в цене за год сразу на 92,9 %, то есть почти в два раза.

Взято отсюда

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