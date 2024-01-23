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Министр Иван Нифонтов призвал жителей Алтая не лежать на диване, а заниматься спортом

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Глава алтайского Минспорта активно провел выходные с семьей

Министр Иван Нифонтов призвал жителей Алтая не лежать на диване, а заниматься спортом

Фото: Иван Нифонтов и его семья / “ВКонтакте”

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов на своей странице в соцсети “ВКонтакте” обратился к жителям региона и призвал их не лежать на диване, а проводить выходные активно. В качестве доказательств призер Олимпиады 2012 года по дзюдо выложил фотографию с семьей и рассказал, как вместе с женой и детьми покатался на коньках.

“Занятия спортом всей семьей – это прекрасный способ отдохнуть, укрепить здоровье, уделить больше внимания детям. Спорт объединяет нас, помогает развиваться и достигать новых результатов. Поэтому я призываю вас, друзья, не просто сидеть на диване, а активно проводить время вместе с семьей”, – написал Иван Нифонтов.

Министр добавил, что спорт позволяет открыть для себя новые горизонты, потому что “здоровье – это наше самое ценное богатство, а семья – наша опора и поддержка”.

Известный дзюдоист, чемпион мира и Европы стал министром спорта Алтайского края в декабре 2023 года. На этом посту он сменил Максима Рябцева. После назначения в начале января этого года алтайские чиновники по приглашению Ивана Нифонтова уже выходили массово на трассу “Лыжня здоровья” и рассказывали об этом в соцсетях.

новости Локтевский

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