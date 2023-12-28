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Министр культуры Алтайского края исполнила новогодние желания ребенка из ЛНР и школьницы из Барнаула

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Министр культуры Алтайского края исполнила новогодние желания ребенка из ЛНР и школьницы из Барнаула

Чиновники и общественники из Алтайского края делятся тем, что подарили в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова взяла сразу два шара. На одном было желание 10-летнего Данила из города Зимогорье ЛНР. Ребенок мечтал о велосипеде. «Велик» купили и благодаря сотрудникам ГУ МЧС России по региону его отправили вместе с гуманитарным грузом на поезде.

А второе желание принадлежало девятикласснице Виктории из Барнаула. У подростка была мечта побывать в мастерской настоящего художника.

26 декабря Викторию вместе с мамой пригласили в мастерскую известной и талантливой алтайской художницы Евгении Октябрь. Девочка не только посмотрела, где художник создает свои шедевры, но и сама поучаствовала в мастер-классе. Кроме того, Евгения Октябрь раскрыла некоторые секреты своего мастерства и отметила, что любой профессии необходимо учиться. Домой Виктория уехала с первой собственной картиной.

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Взято отсюда.

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