Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поздравляет с Международным женским днем

Дорогие женщины!

Поздравляю вас c 8 Марта — Международным женским днем!

Сегодня в ваш адрес звучат искренние и теплые слова, а сам праздник наполнен добрыми и светлыми чувствами.

В Год семьи, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ваше умение хранить традиции для воспитания будущих поколений, бескорыстно дарить сердечную теплоту приобретает особый смысл.

Дорогие женщины, вы отдаете много сил заботе о близких, поддерживаете домашний очаг, делаете все, чтобы в семье царили мир, любовь и согласие. Вместе с тем вы ответственно и профессионально относитесь к работе. Трудитесь в университетах и научных институтах, возглавляете кафедры, лаборатории, передовые инженерные школы, с блеском защищаете кандидатские и докторские диссертации.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за умение делать мир добрее и ярче. Пусть сбываются все ваши мечты! Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

С праздником!

Взято отсюда.

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