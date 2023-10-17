Сростки. Шукшинский фестиваль Фото: Антон Червяков

В первой половине 2024 года в регионе запланировано множество мероприятий, связанных с творчеством Николая Рериха и Василия Шукшина

Алтайский край богат на культурные события. Только до конца 2023 года здесь пройдет несколько фестивалей и премьера спектакля “Живые и мертвые: солдатами не рождаются”. На 2024 год уже запланирована масса мероприятий, которые будут посвящены Николаю Рериху и Василию Шукшину. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Культурные события 2023 года

4 ноября в Москве на ВДНХ открывается выставка “Россия”, где каждый регион будет представлять свой выставочный стенд и свои программы. День Алтайского края пройдет 19 ноября. В честь этого на сцене для гостей выступит популярная барнаульская группа “Комната Культуры”.

4 декабря в Театре драмы состоится премьера спектакля “Живые и мертвые: солдатами не рождаются” по роману Константина Симонова с участием ансамбля Юрия Башмета. Режиссером-постановщиком выступает Полина Агуреева.

“Новогоднюю кампанию мы работаем как обычно. Все четыре государственных театра готовятся к губернаторским елкам, уже идут репетиционные процессы”, – рассказала Елена Безрукова.

Кроме того, на осенних каникулах состоится детский фестиваль театральных работ “Исток”.

Закрытие Шукшинского фестиваля Фото: Антон Червяков

Главные культурные события 2024 года

Следующий год, по словам министра культуры региона, пройдет под знаком 150-летия Николая Рериха и 95-летия Василия Шукшина.

Помимо традиционных Шукшинских дней на Алтае, в следующем году повторят опыт четырехлетней давности, когда в рамках этого события проводили театральный фестиваль “Милые люди, здравствуйте”. С таким же названием он пройдет и в сентябре следующего года.

“Театрального компонента в составе Шукшинских дней нет, бывают только отдельные показы. Ежегодно проводить подобный фестиваль по произведениям Шукшина слишком короткий шаг. Хотелось бы, чтобы назрел интерес и театры успели создать за этот период какие-либо интересные спектакли. Недостаточно их просто поставить, выбор осуществляется на конкурсной основе”, – пояснила министр культуры.

В рамках Шукшинских дней также планируют открыть музейную выставку совместно с “Мосфильмом” и лабораторию по “сибирскому треугольнику” – Василию Шукшину, Виктору Астафьеву, Валентину Распутину.

15 апреля в честь 150-летия Николая Рериха в Барнауле в музее “Город” открывается выставка подлинных картин художника. 92 работы привезут из московского Музея Востока.

В апреле Рериху посвятят еще несколько событий – пройдет конференция, открытие памятного камня о пребывании в краевой столице, концертная программа и выставка работ его учеников.

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