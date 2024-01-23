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Министр обороны ФРГ призвал страну вооружаться из-за опасности конфликта с РФ

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Министр обороны ФРГ призвал страну вооружаться из-за опасности конфликта с РФ

Военный. Солдат. Оружие Фото: pixabay.com

Экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО, однако в Москве не раз отмечали, что ВС РФ не представляют угрозы для альянса

Власти Германии должны осознавать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Берлину нужно вооружаться, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

“Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай – именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо”, – подчеркнул он.

По словам министра обороны, для этого в Прибалтике нужно разместить немецкую бригаду, которая к 2027 году, как отмечает Писториус, станет “полностью боеспособна”.

Политик также рассказал, что России якобы понадобится несколько лет, чтобы начать боевые действия. Такие данные, по его словам, предоставляют военные эксперты.

“Таковы данные по оценкам – точно никто не знает. И это время – следующие три-пять лет – мы должны активно использовать, чтобы вооружиться”, – добавил глава ведомства.

Напомним, что ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ Вооруженных сил ФРГ, опубликовал материал о том, что российские войска могли бы атаковать восточный фланг НАТО.

Позже в минобороны Германии назвали рассмотрение различных сценариев, даже крайне маловероятных, частью рутины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ сравнила публикацию с “мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке”.

Ранее стало известно, что французского посла вызвали в МИД РФ после ликвидации наемников на Украине. В Минобороны РФ заявили, что нанесли высокоточный удар по иностранным боевикам, большую часть которых составляли французы.

Взято отсюда

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