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Министр Решетников поблагодарил губернатора Томенко за развитие Алтайского края

редактор01 mins

По словам федерального министра, “те цифры роста, которые показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края

Виктор Томенко и Максим Решетников в АНИТИМ / Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил губернатора Виктора Томенко за комплексное развитие Алтайского края. Об этом федеральный министр сказал главе региона 5 августа во время посещения местных предприятий – производственных площадок “АНИТИМ” и технопарка “Компонент”, а также Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), передают в пресс-службе краевого правительства.

“Надо сказать слова благодарности губернатору Виктору Петровичу, его команде за то, что очень грамотно усиливают региональные меры поддержки с федеральными программами, – заявил федеральный министр. – Благодаря подходу управленческой команды Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие”.

Решетников также рассказал, что не может вспомнить другой регион, где было бы одновременно три технопарка. Кроме того, он похвалил Алтайский край и за развитые меры поддержки бизнеса, а также за то, что развитие экономики края началось еще пять лет назад, до масштабных санкций, что позволило региону избежать кризиса и сохранить рост показателей промышленности.

Министр сказал, что “Алтайский край уже давно не только сельскохозяйственный регион, но и промышленный”, а “те цифры роста, которые показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края”. Решетников также поблагодарил Томенко за мудрость и комплексный подход при поддержке заводов региона. 

Виктор Томенко и Максим Решетников в АЗПИ / Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

Губернатор в ходе беседы с Решетниковым сообщил, что предприятия, которые вкладываются в свое развитие, получают поддержку от края не только деньгами, но и подготовкой кадров и продвижением продукции. При этом предприятия также развиваются и благодаря федеральной поддержке, подчеркнул он.

Также Томенко отметил, что Алтайский край – лидер в области сельского машиностроения. По его словам, на алтайских заводах сейчас замещают иностранную продукцию и полностью закрывают потребности страны в этой отрасли.

“Наши предприятия сегодня активно производят агрегаты, узлы, которые раньше поставлялись из-за рубежа – Канады, Америки, Испании, Италии, Германии. По почвообрабатывающей технике мы – первые в стране, более 40% в стране производятся в крае. Мы являемся лидерами в производстве фотосепараторов, зерносушилок. Мы работаем вместо тех поставщиков из-за рубежа, которые ушли с рынка”, – рассказал глава региона.

Отметим, что за нынешнее лето Решетников стал уже пятым членом российского правительства, который приехал в Алтайский край к Виктору Томенко. До него регион высоко оценили министр труда, министр здравоохранения, министр сельского хозяйства, а также премьер Михаил Мишустин.

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