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Министр Решетников рассказал о планах обогнать экономику Японии

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По его словам, достичь этого удастся при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП

Министр Решетников рассказал о планах обогнать экономику Японии

Япония / Фото: unsplash.com

Россия может обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у РФ с Японией “не такой большой разрыв”, и при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП “нам вполне по силам обогнать” обогнать их перегнать.

Министр уточнил, что экономика Японии сейчас растет меньше 1%.

По данным Всемирного банка, По итогам 2022 года России вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики. Впереди шли Япония, Индия, США и Китай.

Ранее аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований пришли к выводу, что к 2026 году Германия может лишиться статуса третьей экономики мира, уступив место Японии, а позднее – и Индии.

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