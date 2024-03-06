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Министр соцзащиты Алтая рассказала, будут ли в регионе открывать новые семейные МФЦ

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Сейчас такие центры работают в Барнауле и Каменском районе

Министр соцзащиты Алтая рассказала, будут ли в регионе открывать новые семейные МФЦ

Папки с документами / Фото: pxhere.com

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о том, планируют ли в Алтайском крае открывать новые семейные МФЦ. Ответ на вопрос об этом опубликовали в пресс-службе краевого правительства.

Оськина отметила, что в 2023 году в Алтайском крае открыли два семейных МФЦ: в Барнауле и Каменском районе. 

“В 2024 году открытие новых отделений семейных МФЦ в населенных пунктах Алтайского края не планируется, однако лучшие практики, применяемые в них, будут закреплены на региональном уровне, что позволит в дальнейшем тиражировать опыт их использования и повысит эффективность организации социального обслуживания и сопровождения семей с детьми в социальных учреждениях региона”, – добавила Оськина.

Министр заявил, что Алтайский край обязательно подаст заявку, если появится возможность получить грант на открытие семейных МФЦ.

В семейный МФЦ могут обращаться молодые семьи и семьи с детьми-инвалидами, родные и близкие участников СВО, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и пострадавшие от насилия в семье. Там они смогут получить комплексную помощь в режиме “одного окна”.

город Горняк

Источник

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